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Podio

La classifica dei miliardari pubblicata da Forbes e ripresa da Calcio e Finanza, mostra come diversi tra gli uomini più ricchi al mondo abbiano investito anche nel calcio italiano, e non si parla solo di Serie A.

Tra i club al vertice della classifica troviamo, come ormai noto da tempo, la coppia formata dai fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, azionisti del Como, con un patrimonio complessivo stimato in 38,5 miliardi di dollari. Seguono a ruota Dan Friedkin della Roma con un patrimonio pari a 11,4 miliardi di dollari e la famiglia Saputo proprietaria del Bologna Fc 1909 con un patrimonio stimato in 6,4 miliardi di dollari

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