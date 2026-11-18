Quali scelte farà Raffaele Palladino sulla fascia sinistra, con Juan Miranda out per infortunio muscolare e Niccolò Cambiaghi tuttora in dubbio?

Per il Corriere dello Sport, il primo nome a sinistra resta Rahim Alhassane, il quale però è reduce dal doppio impegno del Niger e tornerà solo domani. Se il laterale dovesse risultare stanco dagli sforzi in nazionale, Palladino dovrebbe produrre un ulteriore adattamento e per il quotidiano la possibile soluzione sarebbe rappresentata da Matteo Darmian, per l'occasione dirottato a sinistra. Con Darmian in fascia, si libererebbe lo slot di braccetto di destra che dunque tornerebbe nelle mani di Martin Vitik. Se invece l'adattamento in fascia sinistra fosse offensivo, cioè con un esterno di attacco a tutta fascia, il nome caldo sarebbe quello di Samuel Mbangula.