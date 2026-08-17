Il capitano della Lazio - Mattia Zaccagni - ha parlato così ai canali ufficiali del club, lo riporta Alfredo Pedullà.

"“Abbiamo preso un pugno in faccia. Siamo dispiaciuti, abbiamo lavorato benissimo in questo mese e mezzo, speravamo di iniziare a raccogliere qualcosa. Siamo partiti male, abbiamo sbagliato molto. Dobbiamo essere più coraggiosi, rischiare di più in campo. Dobbiamo farci un’esame di coscienza, non è possibile perdere una partita del genere. Rimboccarci le maniche in settimana, perché inizia il campionato. Di cosa abbiamo bisogno? Fino a prima della partita, ti avrei risposto di nulla. Stavamo bene, ci stavamo allenando alla grande, c’è una buona alchimia nel gruppo. Quest’inciampo non ci deve buttare giù. Dobbiamo ripartire al più presto”.