Lazio, Immobile potrebbe non esserci contro il Bologna

Preoccupazione in casa Lazio per le condizioni di Immobile, che potrebbe non farcela per la sfida contro il Bologna.

Redazione TuttoBolognaWeb

C'è apprensione in casa Lazio per le condizioni del suo uomo di punta Ciro Immobile, uscito ieri durante Milan - Lazio di Coppa Italia dopo un forte contrasto.

Secondo le prime indiscrezioni, riportate da Sky Sport, l'attaccante biancoceleste avrebbe subito un forte trauma al piede destro, seguiranno altri accertamenti nelle prossime ore, ma è presumibile che l'attaccante campano possa non recuperare in vista di Lazio - Bologna in programma sabato.