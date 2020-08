L’Atalanta pensa a Dijks per il dopo-Gosens

Mitchell Dijks potrebbe essere il successore di Robin Gosens sulla fascia sinistra dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno olandese piace molto a Gasperini, che rischia invece di perdere il suo pendolino tedesco. Gosens ha tante richieste e una valutazione tale che potrebbe far riflettere l’Atalanta, che dalla sua cessione incasserebbe un bel gruzzoletto. In caso di addio, l’obiettivo numero uno per la sinistra sarebbe proprio il giocatore del Bologna. Autore di una stagione opaca, anche e soprattutto a causa di un grave infortunio, Dijks è ritenuto fondamentale da Mihajlovic nel suo Bfc.