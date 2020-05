Lappalainen: “Bologna, sono pronto”

Lassi Lappalainen è una delle giovani scommesse su cui il Bologna punta tanto. Talento finlandese, cristallino, doti tecniche importanti: il biondino si sta facendo le ossa a Montreal ma spera ovviamente nella Serie A. Il Bologna un giorno lo porterà in rossoblù:

“La Serie A non mi fa paura – ha affermato a Stadio – So che è un campionato difficile e devo ancora adattarmi al ritmo e crescere. Non so esattamente quando arriverò a Bologna ma quando sarà il momento sarò pronto”.