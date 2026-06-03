Finita l'era di Vincenzo Italiano il Bologna si affida a Domenico Tedesco. Quella in rossoblù sarà la prima esperienza in Serie A per l'allenatore nativo di Rossano. L'ex allenatore di Lipsia, Belgio e Fenerbahce è stato individuato come il sostituto perfetto di Vincenzo Italiano. Nonostante l'esonero dal Fenerbahce nel mese di aprile, Tedesco è rimasto impresso nei cuori dei tifosi turchi. Arrivato a settembre 2025 dopo l'esonero di Mourinho, il nuovo allenatore rossoblù ha saputo conquistare i tifosi turchi anche grazie alla vittoria della Supercoppa di Turchia nei confronti dei grandi rivali del Galatasaray.
tuttobolognaweb news L’affetto dei tifosi turchi per Domenico Tedesco dopo l’annuncio del Bologna
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L’affetto dei tifosi turchi per Domenico Tedesco dopo l’annuncio del Bologna
I tifosi turchi invadono i commenti della pagina Instagram del Bologna per far sentire il loro affetto a Tedesco.