L’affetto dei tifosi turchi per Domenico Tedesco dopo l’annuncio del Bologna

Finita l'era di Vincenzo Italiano il Bologna si affida a Domenico Tedesco. Quella in rossoblù sarà la prima esperienza in Serie A per l'allenatore nativo di Rossano. L'ex allenatore di Lipsia, Belgio e Fenerbahce è stato individuato come il sostituto perfetto di Vincenzo Italiano. Nonostante l'esonero dal Fenerbahce nel mese di aprile, Tedesco è rimasto impresso nei cuori dei tifosi turchi. Arrivato a settembre 2025 dopo l'esonero di Mourinho, il nuovo allenatore rossoblù ha saputo conquistare i tifosi turchi anche grazie alla vittoria della Supercoppa di Turchia nei confronti dei grandi rivali del Galatasaray.