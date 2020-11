Labanti: “Il Bologna può vincere o perdere con chiunque”

Nell’edizione serale di Sportoday, è intervenuto Daniele Labanti che ha parlato del Bologna e dei possibili cambi di formazione contro il Napoli, ma anche di Virtus e Fortitudo:

“Con il Napoli ci potrebbero essere 2 novità nella formazione con Denswil e Dominguez. Questa scelta è legata a esigenze tattiche, per dare più fisicità in difesa e più qualità nel palleggio a centrocampo. Hickey non è meno bravo di Denswil in fase difensiva, ma più leggero. Dominguez dà l’impressione di essere più adatto a fare la mezz’ala in un centrocampo a 3. Le sue qualità tecniche sono indiscutibili. Vedremo nelle prove di domani se quest’idee diventeranno concrete”.