La Virtus batte Varese con un Super Belinelli

Dopo la doccia fredda rimediata giovedì sera contro lo Zalgiris, la Virtus Segafredo Bologna domina la gara contro Varese toccando 31 punti di vantaggio nell'ultimo quarto. Per l'Openjobmetis non c'è stato nulla da fare, la strategia del tiro dall'arco come unica opzione non ha pagato dividendi, ma almeno ha permesso agli uomini allenati da Bialaszewski di non soccombere per buona parte della gara. Per la Virtus ottima prova da parte del capitano Marco Belinelli (23 punti), così come Mickey, Dunston e Pajola. Segni di ripresa da parte di Achille Polonara anche se dalla lunga continua a non entrare. Nota lieta di giornata Iffe Lunberg di nuovo in campo