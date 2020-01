La Virtus batte Roma 97 a 68

Vittoria convincente per gli uomini allenati da Sasha Djordjevic al Palaeur di Roma.

Quindicesima vittoria dunque per le Vu Nere in questo campionato di Serie A (che confermano Bologna al primo posto in classifica), che arriva dopo la pesante sconfitta di Belgrado in Eurocup. A parte una partenza decisamente sottotono nei primi 3 minuti, dove la Virtus Roma si è ritrovata addirittura sopra di 10 punti (11-1), la i bianconeri hanno ripreso in fretta il bandolo della matassa andando a firmare un parziale di 36-5 a cavallo tra il primo e secondo quarto che di fatto ha messo una pietra sulla partita.

A fine primo tempo le Vu Nere hanno chiuso con un vantaggio di 21 punti. Il secondo tempo non ha avuto mai storia (sempre sopra di 20 punti con un massimo di 32), a parte un piccolo blackout a fine terzo quarto, quando Roma (sotto di 32) ha firmato un parziale di 14-0 arrivando anche a -18 grazie a James White. Gi ultimi 10 minuti di vero e proprio garbage time, sono stati conditi anche da un paio di canestri firmati da Nikolic. Da sottolineare la prova del capitano Filippo Baldi Rossi molto preciso dall’arco (12 punti con 4/4 da tre).