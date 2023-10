La Virtus batte Givova Scafati 81 a 75

Nonostante i 16 rimbalzi offensivi concessi alla Givova Sacafati e le 16 palle perse, la Virtus Segafredo Bologna è riuscita a portare a casa una partita che era iniziata benissimo (arrivando anche sul +15) per poi soffrire fino a 1'20'' dalla fine quando i padroni di casa si sono portati sul -3 (72-75). Ci ha poi pensato il solito Shengelia a spegnere le ultime velleità della squadra campana, grazie ad una bomba che ha mandato in onda i titoli di coda. Coach Luca Banchi ha dunque intascato 2 punti preziosi da una trasferta non banale, in un momento della stagione in cui è facile scivolare sulla classica buccia di banana (anche Milano nel tardo pomeriggio ha rischiato tantissimo contro Treviso) in un momento di rodaggio totale. Per Bologna bene Shengelia (21 punti per lui), oramai la stella indiscussa dalla squadra, così come Hackett, Mickey e Cordinier. Ottima prova anche quella di Dunston capace di mettere a segno 8 punti e dare ulteriore energia alla difesa. Da rivedere Polonara, che in questo momento pare un po' spaesato e fuori dai giochi. La Virtus batte Scafati 81 a 75.