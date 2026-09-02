Calcio d’Inizio è lo storico giornalino dello stadio Dall’Ara presente in tutte le partite casalinghe del Bologna. Viene distribuito in oltre 10mila copie agli ingressi prima di ogni match dei rossoblù e garantisce un’alta visibilità per i partner.

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