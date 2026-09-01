Tutte le operazioni per la prima squadra svolte in estate
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
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Samuel Mbangula prestito oneroso 2 milioni più diritto di riscatto a 12 dal Werdere Brema
Jay Enem 6 milioni titolo definitivo dalla Stella Rossa
Federico Cassa a titolo definitivo dall'Atalanta, ma con il 50% sulla rivendita
Arthur Theate prestito con diritto di riscatto dall’Eintracht Francoforte a 15 milioni di euro
Roberto Piccoli prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina a 18 milioni di euro
Artem Dovbyk prestito con diritto di riscatto dalla Roma a 17 milioni di euro
Mikel Amondarain titolo definitivo dall’Estudiantes a 9 milioni di euro
Rahim Alhassane titolo definitivo dal Real Oviedo a 3.5 milioni
Luigi Caccavo titolo definitivo dal Lumezzane
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