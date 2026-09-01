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Il comunicato

Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal FK Crvena Zvezda le prestazioni sportive dell’attaccante Jay Enem.

Nono olandese nella storia del Club, Jay Enem è un centravanti classe 2003, capace di abbinare struttura fisica, presenza in area e capacità di attaccare la profondità. Nato ad Amsterdam, Enem muove i primi passi nel calcio giovanile con l’AFC, prima di entrare nei settori giovanili di AZ Alkmaar e Ajax, dove completa gran parte della propria formazione. Con la maglia dello Jong Ajax debutta tra i professionisti nel marzo 2022, prima di trasferirsi in Italia al Venezia nell’estate dello stesso anno.

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