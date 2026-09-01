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La beffa

Bologna che perde a Bergamo esattamente come a Bologna contro la Lazio, 2 pali rossoblu nei al quasi 200 minuti di gioco e 2 gol subiti. 1,35 expect gol Bologna contro lo 0,16 dell’Atalanta. La Dea gioca al piccolo trotto, di rimessa e quando prova ad attaccare, non arriva mai al tiro e spesso, neanche al cross. Perde palla oppure l’azione si conclude con un nulla di fatto. Doveri da 4 minuti di recupero, con Ferguson che al 92esimo è costretto a chiamare i sanitari per un pestone ricevuto. Sarebbe anche fallo a favore ma l’arbitro ferma il gioco ma fa riprendere l’azione con palla alla Dea. Lo scozzese rientra al 93esimo, Bernardeschi potrebbe segnare proprio allo scadere ma Carnesecchi salva alla sua destra. Al 94esimo penso che sia stato un vero peccato pareggiare una partita così, con un’Atalanta in disarmante attesa. Al 95esimo accetto il pareggio perché la palla ce l’hanno gli altri e nulla potrà quindi più succedere. Zalewski è a terra che reclama un fallo, molti giocatori del Bologna si fermano, Doveri fa proseguire anche oltre il 95esimo, Samardzic dai 25-30 metri, scocca un giro senza pretese che va ad insaccarsi alla destra di Skorupski, dopo aver lambito il palo dopo essere stata leggermente deviata ma non sufficientemente dall’estremo difensore. Da un pareggio strettissimo, si rientra a Casteldebole con 0 punti e 0 in classifica dopo 2 giornate. 2 gol subiti e 0 realizzati

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