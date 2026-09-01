Il Bologna ha posto in lista per un mediano
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La cessione di Rowe e gli arrivi di Mbangula e Cassa, due under, fanno sì che in lista over si sia liberato un posto. Significa che nell'ultimo giorno di mercato può arrivare un centrocampista.
Per il Resto del Carlino, continua a piace Micheal Adopo del Cagliari, 26 anni, che Pisacane ha dichiarato incedibile ma nel frattempo i sardi hanno preso Massolin e Gagliardini. Il sogno, però, resta Magassa del West Ham, ma bisogna battere la concorrenza internazionale di Siviglia, Crystal Palace e Marsiglia. Oggi alle 20 la chiusura ufficiale del mercato.
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