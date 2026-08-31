Domenico Tedesco ha commentato così la sconfitta di Bergamo: “Dobbiamo digerirla, non c’è alternativa. Già lo 0-0 sarebbe stato una delusione, ma addirittura abbiamo preso gol alla fine. Oggi la partita è sempre stata in mano nostra, abbiamo creato tanto, ed è veramente pesante non essere riusciti ancora a segnare dopo 180’ con tutte queste occasioni. L’unica cosa che posso chiedere ai ragazzi è più cattiveria lì davanti”.