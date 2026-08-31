Così Eivind Helland al termine della gara persa per uno a zero a Bergamo: “Perdere all’ultimo minuto per un episodio dopo aver fatto una prestazione come quella di oggi è la peggior sensazione. Siamo dispiaciuti perché rispetto alla gara con la Lazio siamo stati più intensi, abbiamo creato tanto e difeso bene su un campo difficile. Abbiamo concesso loro solo un tiro nel finale, meritavamo di più. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare a lavorare perché la squadra c’è e sono sicuro che possiamo fare bene. Con Heggem c’è grande intesa dentro e fuori dal campo, per noi è facile giocare assieme”.