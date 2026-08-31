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Due sconfitte su due. Questa nel modo peggiore possibile. Samardzic spegne il Bologna al 95', in maniera incredibile, con un sinistro dalla distanza e un errore, grave, di Skorupski. I rossoblù avevano giocato una bella partita, quantomeno come trame, mancando però l'appuntamento con il gol negli ultimi metri, così è stata l'Atalanta a essere premiata, esattamente come la Lazio, oltre i propri meriti, mentre il Bologna si lecca ancora le ferite nel giorno in cui Rowe passa alla Dea.

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