Jonathan Rowe, acquistato solo un anno fa per quasi 20 milioni, acquisto più oneroso della storia del club, sta per andare all'Atalanta, diventando al contempo l'acquisto più costoso della storia della Dea.

L'affare totale, si parla di un prestito con obbligo di riscatto, sarà da 40 milioni di euro, composti di 35 milioni di parte fissa e 5 di bonus, con il Bologna che si è tenuto anche una percentuale sulla futura rivendita. A Bologna, potrebbe invece arrivare nell'ambito dell'operazione Federico Cassa, ventenne mediano centrale capace anche di giocare più avanzato in posizione offensiva e schierato da Sarri all'andata del preliminare di Conference League. Per la sostituzione di Rowe, invece, il nome forte resta Samuel Mbangula, a un passo dal Bologna dal Werder Brema.