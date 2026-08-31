Sembra fatta, stavolta per davvero. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Jonathan Rowe sarebbe ormai promesso sposo all'Atalanta.

Non sarebbe una cessione definitiva, ma un prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 35 milioni di parte fissa, 5 milioni di bonus e percentuale sulla rivendita attorno al 10%. Nell'operazione potrebbe rientrare anche il mediano classe 2006 Cassa, che farebbe il percorso inverso. Di concerto, il Bologna sta cercando un sostituto. Samuel Mbangula è oggi l'opzione più percorribile, per una operazione che potrebbe essere a titolo definitivo.