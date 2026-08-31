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Le possibili scelte

Ultima partita di campionato col mercato ancora aperto. Una benedizione per gli allenatori. Domenico Tedesco ha rinunciato a Jonathan Rowe 'non è sereno' così è stato escluso dai convocati e questo significa quasi certamente Cambiaghi titolare a sinistra nel 4-2-3-1 che prevede Bernardeschi tra le linee e Orsolini a destra. Piccoli sarà il centravanti. In difesa, spazio a Zortea, Heggem, Helland e Miranda, mentre in mezzo Moro sostituisce El Azzouzi al fianco di Ferguson. Nell'Atalanta 4-3-3 con Scamacca prima punta, match winner contro l'Hapoel, sorretto da De Ketelaere e Raspadori.

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