E' durata poche ore la pista Marten De Roon per il Bologna? Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano sì. Il mediano olandese, infatti, starebbe per firmare con la Roma.

A volerlo Gian Piero Gasperini, che lo ha allenato a Bergamo. Con l'arrivo di Sarri, De Roon era finito ai margini nell'Atalanta e in lista cessioni, a maggior ragione con l'arrivo di Kessie, ed era finito anche nei discorsi con il Bologna per Rowe, ma l'inserimento di Gasperini e della Roma ha cambiato tutto. Affare che è sostanzialmente fatto. Già De Roon, secondo quanto riportato dal collega, aveva trovato l'accordo con il club giallorosso sull'ingaggio, e nelle ultime ore sarebbe arrivato il via anche dall'Atalanta per un affare da un milione di euro: 'Marten de Roon arriverà a Roma oggi per completare il suo trasferimento all'AS Roma dall'Atalanta. L'indennizzo sarà un pacchetto da €1m, tutti bonus' ha scritto Romano.