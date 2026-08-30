Gasperini ha fiutato l'affare, dentro De Roon ai margini a Bergamo
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
E' durata poche ore la pista Marten De Roon per il Bologna? Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano sì. Il mediano olandese, infatti, starebbe per firmare con la Roma.
A volerlo Gian Piero Gasperini, che lo ha allenato a Bergamo. Con l'arrivo di Sarri, De Roon era finito ai margini nell'Atalanta e in lista cessioni, a maggior ragione con l'arrivo di Kessie, ed era finito anche nei discorsi con il Bologna per Rowe, ma l'inserimento di Gasperini e della Roma ha cambiato tutto. Affare che è sostanzialmente fatto. Già De Roon, secondo quanto riportato dal collega, aveva trovato l'accordo con il club giallorosso sull'ingaggio, e nelle ultime ore sarebbe arrivato il via anche dall'Atalanta per un affare da un milione di euro: 'Marten de Roon arriverà a Roma oggi per completare il suo trasferimento all'AS Roma dall'Atalanta. L'indennizzo sarà un pacchetto da €1m, tutti bonus' ha scritto Romano.
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