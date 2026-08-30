L'offerta dell'Atalanta per Jonathan Rowe è ancora bassa, scrive oggi il Corriere dello Sport Stadio. La Dea si è spinta a 35 milioni, ma Saputo ne vuole 40. E' braccio di ferro.'Il filo diretto tra Casteldebole e Zingonia è continuo, ormai non si contano le videochiamate che ci sono state in questi ultimi due giorni' sostiene il Cor Sport, ma ancora non c'è accordo per il passaggio di Rowe in nerazzurro. L'Atalanta non vuole andare oltre i 35 milioni di euro, ma il Bologna chiede di più e per ora no c'è il via libera. Sartori lavora comunque sulle entrate. Con l'Atalanta si parla di De Roon, visto che i rossoblù hanno bisogno di un mediano, e con il Werder Brema di Mbangula, che è under e non farebbe lista. Complicata la pista Gudmunsson vista la mancata apertura del calciatore al trasferimento.