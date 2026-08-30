Nuovo rilancio Atalanta. La Dea era partita da 30 milioni di euro per Jonathan Rowe, poi è passata a 35 e ora si è spinta fino a 40 più 5 di bonus. 45 milioni è la cifra giusta, scrive oggi il Carlino.

Tutto nelle prossime ore, dunque. Il quotidiano parla di un Rowe che avrebbe rotto con l'ambiente chiedendo la cessione e il club rossoblù si sta muovendo per la sostituzione, andando su Samuel Mbangula del Werder Brema e con una trattativa aperta per una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. In più, il Bologna starebbe sondando la pista De Roon, che sarebbe il sostituto perfetto di Remo Freuler. Trattativa in atto. A rovinare i piani potrebbe essere l'Aston Villa, che ha perso Leao, finito al Galatasaray, e potrebbe mettere sul piatto 50 milioni per Rowe offrendo anche il palcoscenico della Champions League.