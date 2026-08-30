Per ora il Bologna fa sapere che Rowe non si muoverà, ma è una presa di posizione definitiva o momentanea? L'Atalanta preme, ma occhio anche a Chelsea e Aston Villa. Non a caso, il nome di Samuel Mbangula sale nelle preferenze dato che il profilo piace al Bologna fin dai tempi della Juventus. Anche perché la lista over è piena e serve un under.

E a centrocampo? Il nome di De Roon inizia a farsi pressante, una specie di mandrakata nei continui colloqui con la Dea per Johnny. Il Bologna ha bisogno di personalità in mezzo al campo e De Roon è praticamente il gemello di Freuler. Insomma, saranno gli ultimi giorni di mercato a dirimere la questione.