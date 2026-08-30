Tutto sospeso tra Atalanta e Bologna per Jonathan Rowe. La trattativa è ancora in essere, ma non c'è stato il rilancio giusto della Dea e per ora i rossoblù non hanno sbloccato l'uscita.

Da Bergamo sono arrivati 35 milioni di euro, considerati pochi dal Bologna che avrà anche un 10% da girare al Marsiglia sulla rivendita e così ieri, tra le due società, è entrato in ballo un secondo nome: Marten De Roon. Non c'è feeling tra l'olandese e Maurizio Sarri, infatti Giuntoli ha preso ieri Kessie, mentre il legame con Sartori è fortissimo dato che l'attuale dt del Bologna lo ha portato due volte a Bergamo. Ovviamente, il valore attuale di De Roon, come cartellino, è abbastanza basso e servirà comunque un cospicuo conguaglio per l'Atalanta se vorrà arrivare a Rowe. Sui possibili sostituti di Johnny i nomi sono sempre quelli di Gudmundsson, titolare ieri, Maamma, anche lui dal primo minuto col Watford, Vata e Mbangula.