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Ci aspettavamo di più

Si gioca lunedì contro l'Atalanta e ancora con il mercato aperto. L'intrigo Rowe prosegue e infatti l'ala inglese non sarà della partita per decisione del tecnico Domenico Tedesco, che lo ha visto poco sereno. Insomma, c'è da trepidare. Il Bologna, inoltre, deve reagire alla sconfitta all'esordio contro la Lazio e da lì riparte il mister in conferenza stampa: “Dalla prima partita ci aspettavamo di più come risultato, volevamo più intensità. Però questa settimana ci siamo allenati bene e con la stessa intensità di settimana scorsa. Siamo all’inizio e in una fase di crescita, credo che la prima partita ci aiuterà a crescere. Guardiamo avanti. Per prima cosa si guarda il risultato, ma sotto altri punti di vista abbiamo fatto bene”

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