Le scelte di Tedesco per Bergamo

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Questo l’elenco dei convocati di Domenico Tedesco per domani.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Odgaard, Orsolini, Piccoli.

Atalanta BC v Bologna FC 1909 - Serie A

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