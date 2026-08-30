Le scelte di Tedesco per Bergamo
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Questo l’elenco dei convocati di Domenico Tedesco per domani.
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Odgaard, Orsolini, Piccoli.
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