Senza Jonathan Rowe, lasciato a casa da Domenico Tedesco perché 'poco sereno' e coinvolto dalla trattativa tra Atalanta e Bologna, con una offerta della Dea di 35 milioni di euro, i felsinei proveranno a fare i primi punti di campionato a Bergamo dopo la sconfitta casalinga all'esordio contro la Lazio.

Si gioca questa sera alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo con doppia diretta tv. Live sulla piattaforma Dazn, visibile da smart tv e mobile, ma anche dalla sezione app di Sky per chi è abbonato Dazn. Diretta anche su Sky Calcio, in streaming su Sky Go. Radiocronaca invece su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.