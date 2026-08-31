E' intrigo Rowe nel giorno di Atalanta-Bologna. Domenico lo ha lasciato fuori dai convocati e l'addio, secondo Stadio, sembra vicino. Atalanta e i club inglesi sono sull'ala.

Il rischio di una cessione c'è, soprattutto dopo la decisione dell'allenatore di escluderlo dai convocati per la seconda giornata di campionato. Su Johnny insiste l'Atalanta, ma attenzione anche ad Aston Villa ed Everton, che potrebbero piazzare l'offerta giusta. Non a caso Sartori lavora sul sostituto, che sarebbe Samuel Mbangula, rimasto in panchina ieri col Werder Brema. Altri profili vengono sondati, come Maamma del Watford, mentre Gudmundsson sembra preferire la Lazio al Bologna. In ogni caso, tra oggi e domani questa telenovela è destinata a finire. Tre sono le vie: o verrà ceduto all'Atalanta, o in Premier, oppure resterà.