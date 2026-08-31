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La telenovela Rowe

Stasera il Bologna sarà di scena al New Balance Arena, ospite dell’Atalanta guidata da Sarri. Proprio l’Atalanta, sta cercando di acquisire a suon di milioni le prestazioni di Jonathan Rowe. A poco più di 24 ore dalla fine del mercato, la trattativa è ancora in stallo. Saputo dopo aver incassato da questa sessione di mercato più di 80 milioni e avendone investiti molto meno della metà, non ha alcuna intenzione di cedere l’esterno d’attacco. L’offerta sarebbe anche congrua, 40+5 milioni di euro, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. L’operazione non è andata in porto e forse non lo andrà neanche a fine mercato, un po’ per il motivo sopra descritto, un po’ perché si andrebbe a rafforzare una diretta concorrente, se il Bologna ragiona ancora in termini di piazzamenti europei e un po’ perché la vera destinazione gradita al giocatore, sarebbe la Premier

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