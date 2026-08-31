Per il Resto del Carlino è braccio di ferro tra Atalanta e Bologna per Jonathan Rowe. Nella giornata di ieri non si è sbloccata la trattativa e la Dea ci riproverà oggi, magari con un ulteriore rilancio.

Infatti, Giuntoli ha sondato Mbangula e Saelemaekers, segno che con Rowe non è ancora fatta. Per venderlo il Bologna chiede almeno 45 milioni di euro e, aspetto più importante, trovare un sostituto. Su questo fronte si sonda proprio Mbangula, giovane e ritenuto futuribile e i rossoblù pensano a un prestito con diritto di riscatto a 8-10 milioni di euro. Altri nomi sono Vata e Maamma, due under, perché il Bologna ha la lista over piena se non uscirà Casale. Anche la pista Gudmundsson non sta decollando, l'islandese è over e sembra preferire la Lazio.