Ultimi giorni di mercato pieni di passione e apprensione. Il Bologna deve provare a resistere per Jonathan Rowe e al contempo tentare di prendere un centrocampista.

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che passa in rassegna i nomi cercati dalla dirigenza felsinea negli ultimi giorni: 'il Bologna potrebbe mettere a disposizione di Tedesco anche un calciatore over' scrive Claudio Beneforti, ma in questo caso servirebbe la cessione di Casale per fare posto in lista, che oggi è piena. Il Bologna ha sondato nei giorni scorsi Michel Adopo del Cagliari in prestito con diritto, stessa formula proposta al Genoa per Morten Frendrup, ma entrambi i club chiedono almeno l'obbligo di riscatto. Un nuovo nome è rappresentato da Soungoutou Magassa, classe 2003 in uscita dal West Ham.