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MIGLIORI - DOMENICO TEDESCO

Volevamo una pronta reazione alla sconfitta interna del debutto e indubbiamente c'è stata. L'allenatore ha cambiato diversi giocatori ma soprattutto li ha utilizzati meglio e in armonia fra di loro. A Bergamo il Bologna ha giocato di squadra, ha annichilito

l'Atalanta con le sue stesse armi togliendole il respiro e la manovra. Grande prestazione ma il risultato è zero punti. Logica illogica del calcio: sfiori il goal 6-7 volte, poi un tiretto in extremis condanna la squadra migliore e premia chi ha arrancato per 96 minuti. Mi piacerebbe che da domenica prossima i ruoli si ribaltassero. Non avrà più Rowe? Se ho interpretato bene questi primi due mesi, non credo che si stracci le vesti.

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