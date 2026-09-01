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Il comunicato

Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dal SV Werder Bremen le prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Mbangula, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva.

Settimo belga nella storia del Club, Samuel Mbangula è un esterno offensivo classe 2004, capace di abbinare rapidità, tecnica individuale e qualità nell’uno contro uno. Nato a Bruxelles, muove i primi passi nel calcio giovanile con il Club Brugge, prima di passare all’Anderlecht. Nell’estate 2020 entra nel settore giovanile della Juventus, dove completa una parte importante della propria formazione, mettendosi in evidenza tra Under 17 e Primavera. Con quest’ultima colleziona 57 presenze, 12 reti e 5 assist, disputando anche sette gare di UEFA Youth League.

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