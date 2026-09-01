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Manca il mediano...

Le parole di Matteo Dalla Vite a Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta per uno a zero a Bergamo: "Sul mercato sospendo il voto. Per ora non lo trovo certamente sufficiente. Al netto di quello che farà vedere il campo, Theate è meno di Lucumi, Dovbyk e Piccoli sono meno di Castro, Mbangula è meno di Rowe e Freuler non lo hai sostituito. Trovo molto bizzarri i tempi. E’ praticamente settembre e il centrocampista va preso. Al di là del fatto che Ferguson abbia fatto una partita solare, un mediano lo devi prendere. Che sia Adopo, Magassa, serve qualcuno con qualità. E’ il tassello che manca dal minuto io. Dovevi prendere da subito un giocatore con capacità gestionale”

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