Il Bologna ha chiuso ieri il suo mercato senza un innesto a centrocampo. Serviva un nuovo Freuler, sottolinea Gazzetta, infatti il club aveva fatto un tentativo con lo svizzero a Ferragosto.

Nelle ultime ore si è parlato di diversi profili, Adopo, Magassa, finanche Brozovic svincolato, ma aveva un ingaggio troppo alto, così la sessione estiva si è chiusa con Samuel Mbangula che rimpiazza Jonathan Rowe. Arriva per 2.5 milioni di euro di prestito e riscatto a 12. Fu lanciato da Motta, l'ex di turno, alla Juventus, con tanto di gol allo scadere in un Juve-Bologna 2-2. E' un ala pura, capace di strappi, che Tedesco ha conosciuto in nazionale. Insomma, lui e Theate sono stati sponsorizzati dal tecnico. In attacco rimane il terzo centravanti Jay Enem, prelevato per 6 milioni dalla Stella Rossa. Il problema gol persiste e Dovbyk è ancora indietro...