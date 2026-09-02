Il mercato del Bologna si è chiuso ieri con Samuel Mbangula al posto di Jonathan Rowe, ma il mediano richiesto dallo staff tecnico non è arrivato: squadra smontata, ora tocca a Tedesco.

Il quotidiano parla oggi in prima pagina di incognita Bologna dopo tante cessioni e un mercato in entrata al ribasso: progetto ridimensionato, via tutti i big. Nelle pagine interne anche un gioco di parole 'è un saldo a ostacoli', perché le cessioni di Castro, Lucumi e Rowe hanno migliorato i conti ma non di certo la squadra e adesso anche la tifoseria è in apprensione. L'allenatore ha preso atto delle cessioni e ora dovrà ricostruire la squadra con nuove certezze. 'Un mercato da dismissioni, ma così è se vi pare a Bologna, Joey Saputo ha indicato le direttive a Claudio Fenucci, che a sua volta le ha inoltrate agli uomini dell’area tecnica' scrive oggi Claudio Beneforti.