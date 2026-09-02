Una estate di grandi addii: il Bologna incassa
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Un saldo positivo di circa 50 milioni di euro. Così si è chiusa la sessione estiva di calciomercato per un Bologna che ha badato più al bilancio che alla qualità.
I dati li riporta oggi il Resto del Carlino, che parla di mercato shock, con un saldo positivo di 53 milioni di euro, che potrebbe salire a 60 milioni in base ai bonus. Il tutto considerando che la cessione di Jonathan Rowe, in prestito con obbligo di riscatto, dovrebbe maturare nel prossimo bilancio, così come l'acquisto di Piccoli. La strategia dovrebbe essere spiegata prossimamente dall'amministratore delegato Claudio Fenucci, che parlerà nei prossimi giorni e illustrerà anche la necessità di Saputo di ripianare di circa 12 milioni di euro. Nonostante 92 milioni di incassi.
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