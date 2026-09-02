La cosa bella del mercato del Bologna è che ora è finito, scrive oggi il Corriere di Bologna. Molto duro il quotidiano dopo la sessione estiva di calciomercato chiusa con le cessioni di tutti i big.

E' stata dunque una sessione angosciante, sottolinea Alessandro Mossini. L'attivo di mercato è di circa 50 milioni di euro, con ben 90 milioni di entrate dalle cessioni. Il Bologna senza Europa è andato dritto per la sua strada, cioè con un 'fuori tutto'. E a pensarci bene, la cessione finale di Jonathan Rowe probabilmente era nei programmi da tempo, dato che sono state abolite le conferenze stampa di presentazione dei giocatori in modo tale che nessun dirigente potesse essere smentito. Inoltre, se Saputo ha sempre ceduto due big negli anni dei ricavi delle coppe europee, quest'anno era evidente che le cessioni sarebbero state tre.