La sconfitta col Bologna inguaia Corini, con l’Udinese può già essere decisiva

Il 3-4 del Rigamonti ha portato festa e giubilo a Bologna, riflessioni in casa Brescia.

A farne le spese rischia di essere il tecnico delle rondinelle Eugenio Corini. Secondo Bresciaoggi, il patron Cellino non è affatto contento della performance del Brescia contro i rossoblù e starebbe meditando già qualche drastica decisione. Per l’organo di stampa bresciano, la partita di Udine contro i bianconeri potrebbe già essere decisiva per Corini, primo tecnico della A a rischio esonero.