La panchina del Bologna ha un nuovo volto: alla scoperta di Domenico Tedesco

L'attesa è finita e il Bologna ha deciso di affidare la panchina a Domenico Tedesco . Il tecnico ha legato il suo futuro ai colori rossoblù con un contratto biennale fino al 30 giugno 2028, che prevede anche un'opzione per una stagione successiva. Si tratta di un colpo di scena affascinante, che chiude un lungo girovagare per i principali campionati europei e riporta l'allenatore alle sue radici, pronto a misurarsi per la prima volta con la Serie A .

La storia personale di Domenico Tedesco si discosta nettamente da quella della maggior parte dei suoi colleghi, non avendo alle spalle una carriera da calciatore professionista. Nato a Rossano nel 1985, si è trasferito con la famiglia in Germania a soli due anni. La sua dedizione ha toccato il culmine alla celebre accademia per allenatori della Federcalcio tedesca, dove si è diplomato con il massimo dei voti. La sua scalata nel calcio dei grandi è stata rapidissima e lo ha visto imporsi come uno specialista nel rigenerare club storici e piazze passionali.