La nuova vita di Palacio, fa il play nelle Minors

Nuova vita a quarant'anni per Rodrigo Palacio ?

L'argentino potrebbe lasciare il calcio per dedicarsi...al basket. L'ex giocatore del Bologna, nativo di Bahia Blanca come Manu Ginobili, ha debuttato nel weekend nelle minors italiane di basket. El trenta ha infatti giocato un torneo nella Serie D lombarda con il Garegnano nel ruolo di playmaker. Persa la semifinale contro il Trezzano per 73-65, 4 punti, Palaciosi è rifatto il giorno successivo con 14 punti contro il Malaspina Sport Team.