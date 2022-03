La Fortitudo si butta via, Sassari vince 85-79

Effe sconfita a Sassari

La Effe getta alle ortiche dodici punti di vantaggio nel terzo quarto, con il primo tempo girato a 54 punti a più 7, ma sono bastate due palle perse e due schiacciate altrui per compromettere la partita. Al 30' infatti Sassari è avanti di uno con la Effe ferma a 13 punti segnati in dieci minuti. Nel quarto periodo i padroni di casa non si voltano più e scappano a più 8, che vuol dire game set and match prima dell'85-79 finale con soli 24 punti segnati nella ripresa da Bologna. Male Durham e Feldeine (4 e 5 punti), bene Aradori con 18 supportato dai 15 di Frazier e i 16 di Grosselle. Sconfitta oltre modo pesante vista la vittoria di Napoli su Brindisi che porta i partenopei di nuovo a più 4 sulla Effe.