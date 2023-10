La carica dei 3000 a San Siro. Calafiori, Fabbian e Corazza in nazionale. No a Orso

Non è stato invece convocato dal commissario tecnico Luciano Spalletti per la tornata di qualificazione europee Riccardo Orsolini. Nonostante la tripletta, il numero sette non è stato chiamato nel reparto offensivo che conterà su Berardi, Chiesa, Kean, Raspandori, Scamacca, Zaccagni e Zaniolo. Restano da capire le condizioni di Chiesa che ha accusato un problema muscolare e non farà parte del derby,