Così Ivan Juric in conferenza stampa
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Queste le parole del tecnico del Monza dopo la sconfitta per due a uno a Bologna: "E' stata tosta, abbiamo sofferto il gioco diretto del Bologna. Loro andavano dai difensori alla punta e siamo stati ingenui a regalare il calcio d'angolo del pari. Vedo tante situazioni che la squadra non interpreta bene, serve attenzione, fisicità, sui piazzati abbiamo fatto fatica. Paghiamo l'inesperienza. Oggi l'arbitro non fischiava niente e noi dobbiamo adeguarci. Ci manca malizia, però oggi si è andati oltre il limite. Ci sono stati tanti falli non fischiati".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Bologna-Monza, le pagelle
Editoriale
Niente scherzetto al Dall'Ara. Ora è vero Bologna. E Palladino tiene tutti...
News
Anaclerio: "Tre punti fondamentali. Skorupski superlativo. Dovbyk? E' entrato..però Pobega.."
News
Palladino: "Dedichiamo la vittoria ai tifosi, ma non abbiamo fatto nulla. Non eravamo scarsi prima e..."
News
Il Bologna 'espugna' il Dall'Ara il rimonta: Pobega e Berna, 2-1 al Monza
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti