Queste le parole del tecnico del Monza dopo la sconfitta per due a uno a Bologna: "E' stata tosta, abbiamo sofferto il gioco diretto del Bologna. Loro andavano dai difensori alla punta e siamo stati ingenui a regalare il calcio d'angolo del pari. Vedo tante situazioni che la squadra non interpreta bene, serve attenzione, fisicità, sui piazzati abbiamo fatto fatica. Paghiamo l'inesperienza. Oggi l'arbitro non fischiava niente e noi dobbiamo adeguarci. Ci manca malizia, però oggi si è andati oltre il limite. Ci sono stati tanti falli non fischiati".