Joao Mario: “Tre punti importanti. Scesi in campo con aggressività”

Il commento di Joao Mario, MVP della gara vinta dal Bologna sulla Cremonese: “Sapevamo di dover scendere in campo con intensità e aggressività fin dal primo minuto, l’abbiamo fatto e siamo riusciti a tenere in controllo la partita. Portiamo a casa tre punti importanti per il campionato, ora possiamo concentrarci sulla gara di Europa League di giovedì. Io sono molto contento della mia prima rete in campionato, ma sono più contento per la vittoria del gruppo”.