Il colombiano ha vinto la votazione a cui hanno partecipato i tifosi
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Jhon Lucumi è stato premiato oggi a Casteldebole come miglior giocatore della stagione scorsa da Canale 88. Il difensore colombiano ha ricevuto la targa celebrativa dal Tosco: "Grazie a tutti, sono molto felice di questo premio", le sue parole.
Come ogni anno, l'emittente televisiva ha aperto le votazioni presso i tifosi e telespettatori per eleggere il miglior giocatore dell'ultima stagione e Jhon Lucumi ha prevalso su Santiago Castro e Jonathan Rowe. Il colombiano succede a Stefan Posch, Lewis Ferguson e Riccardo Orsolini.
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