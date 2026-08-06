Il colombiano ha vinto la votazione a cui hanno partecipato i tifosi

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

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Jhon Lucumi è stato premiato oggi a Casteldebole come miglior giocatore della stagione scorsa da Canale 88. Il difensore colombiano ha ricevuto la targa celebrativa dal Tosco: "Grazie a tutti, sono molto felice di questo premio", le sue parole.

Come ogni anno, l'emittente televisiva ha aperto le votazioni presso i tifosi e telespettatori per eleggere il miglior giocatore dell'ultima stagione e Jhon Lucumi ha prevalso su Santiago Castro e Jonathan Rowe. Il colombiano succede a Stefan Posch, Lewis Ferguson e Riccardo Orsolini.

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