Il Bologna valuta il mercato dei centravanti nel caso in cui in questo agosto si procedesse alla cessione di Thijs Dallinga. La dirigenza viene segnalata su diversi profili e dalla Premier ci sarebbe una apertura.

Come riporta il Resto del Carlino, infatti, il Brighton avrebbe aperto alla possibilità di cedere Evan Ferguson in prestito con diritto di riscatto tra i 15 e i 20 milioni. L'irlandese piace ai rossoblù ed è già stato sondato in passato. Attenzione poi al Chelsea, che sarebbe sulle tracce di Jhon Lucumi e con cui si sarebbe parlato di Marc Guiu, altra punta interessante per il Bologna. Un altro nome sensibile sarebbe Robinio Vaz se la Roma dovesse aprire alla cessione. Infine, i nomi italiani. Piace Andrea Pinamonti del Sassuolo, che ha scadenza di contratto al 2027 e non sta rinnovando, ma in quel caso i neroverdi aprirebbero solo a una cessione definitiva.